De Zerbi torna tra i pensieri del Milan: l'incontro di Paratici con il suo agente e le difficoltà di Marsiglia

Il Milan e Roberto De Zerbi, meno di un anno dopo. Un'estate fa l'allenatore bresciano era stato molto vicino alla panchina rossonera, sondato dopo il naufragio della trattativa per Lopetegui e prima dell'accordo con Fonseca: poi non se ne fece nulla e il tecnico decise di sposare il progetto Marsiglia. In seguito all'euforia iniziale però, l'avventura in Francia non è andata propriamente secondo le aspettative: la sconfitta per 3-1 patita oggi dall'OM a Reims sancisce ufficialmente l'impossibilità di raggiungere il PSG, ormai campione di Francia in pectore, con 21 punti di distacco a sette giornate dalla fine.

LE DIFFICOLTA' DI MARSIGLIA - Il bilancio alla guida di les Olympiens recita 15 vittorie, 4 pari e 8 sconfitte in 27 gare, con 49 punti conquistati, ma quello dello Stade Auguste-Delaune è il terzo ko di fila, dopo quelli contro PSG e Lens, e la batosta in casa dell’Auxerre, un mese fa: una vera e propria consegna del tredicesimo titolo nazionale ai parigini, dopo aver subito tre reti da una squadra, il Reims, che non vinceva da 15 turni. Ora il secondo posto è perso e la qualificazione alla prossima Champions League è a serio rischio: il Monaco è passato davanti, il Nizza è a due punti di distanza, lo Strasburgo a tre, il Lione a quattro e il Lille a cinque. Insomma, il settimo posto non è così lontano.

L'INCONTRO TRA PARATICI E CRNJAR - In questo scenario, si è tornati a parlare di un suo possibile approdo a Milano, sponda rossonera: l'incontro andato in scena in giornata tra Fabio Paratici, probabile nuovo direttore sportivo del Milan, e il suo agente, Edoardo Crnjar,ha riportato in auge un abbinamento di cui qualche mese fa si era parlato a lungo. L'ex allenatore del Brighton, cresciuto proprio nel Milan da calciatore, non ha mai fatto mistero di volere un giorno tornare in rossonero da capo tecnico.

IL RICHIAMO DEL MILAN E DI SACCHI - Il richiamo deli meneghini, la voglia di rossonero e di poter ripercorrere le orme del maestro Arrigo Sacchi sono sempre stati un suo cruccio, per una questione sentimentale ed emozionale che va oltre i contratti. Paratici ha avuto un colloquio a Milano, probabile città nella quale opererà l'anno prossimo, con l'agente e fondatore dell'agenzia Exellence Sport, che tra gli assistiti ha proprio il tecnico ex Shakthar, uno dei profili accostati al Milan per la prossima stagione in caso di molto probabile separazione con Sergio Conceiçao. Un contatto esplorativo, una richiesta di informazioni o già qualcosa di più approfondito? Sarà il tempo a stabilirlo, quel che è certo è che la giornata di oggi, tra Milano e Marsiglia, ha rimesso De Zerbi al centro dei pensieri del Milan.