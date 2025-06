Deschamps: "Rabiot sta bene alla Juve, ma ha tanta scelta. Theo via dal Milan? Entusiasmo diverso da 3 anni fa..."

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato su i tanti talenti francesi presenti nella nostra serie A dando il suo punto di vista anche in chiave mercato soprattutto sulle situazioni relative al futuro di Theo Hernandez e Adrien Rabiot.

LA FRANCIA - "L’aver vinto un Mondiale in Russia e arrivando in finale in Qatar ci mette nella parte alta delle gerarchie, ma vale pure per le altre sette nazionali europee nei primi dieci posti della classifica Fifa che hanno la nostra stessa ambizione".

L'ITALIA - "E’ un giudizio severo. L’Italia ha vinto l’Europeo con la forza del collettivo. Magari in passato c’erano almeno un paio di fuoriclasse, ma avete ottimi giocatori e qualche giovane interessante. Nonostante le due qualificazioni mancate per il Mondiale, l’Italia resta molto competitiva"

RABIOT - "So che sta bene a Torino dove è rimasto l’anno scorso senza la Champions, che invece potrebbe giocare la prossima stagione. Ne parliamo a volte, sta a lui decidere, è libero e ha molta scelta".