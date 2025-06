Di Lorenzo: "Sono rimasto per il Napoli, non per Conte. Nessuno mi ha scavalcato"

Tocca a Giovanni Di Lorenzo. Dopo le parole del suo agente, Mario Giuffredi, è direttamente il capitano del Napoli a spiegare la vicenda che lo aveva portato verso l’addio al club partenopeo.

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino azzurro ha fatto luce e chiarezza su quanto accaduto negli ultimi mesi e sulla scelta di restare all’ombra del Vesuvio, alla corte di Antonio Conte.

"Sono contento di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande voglia ed entusiasmo".