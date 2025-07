Di Maria, goal e lacrime al ritorno con il Rosario Central: poi la beffa finale

Angel Di Maria è tornato al Rosario Central: tutte le emozioni della sua prima partita al ritorno in Argentina.

Diciotto anni dopo, Angel Di Maria è tornato a vestire la maglia del Rosario Central. Dopo l'addio nel 2007 e in seguito ad aver trascorso quasi 20 anni in EUropa giocando per club importanti come Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, El Fideo è tornato a giocare con ‘La Academia Rosarina’ in una partita di campionato contro il Godoy Cruz e ha subito lasciato il segno.