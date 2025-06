Difensori svincolati: da Sergio Ramos a Marcelo, tutte le occasioni

Non solo la Juventus, che ha perso Bremer e Cabal nei primi mesi della stagione: tante squadre in giro per l'Europa stanno perdendo per infortunio elementi importanti dei rispettivi reparti difensivi. Il mercato degli svincolati ribolle, nel frattempo c'è chi, come Kostas Manolas, si è accasato nelle serie minori greche e chi, come Joel Matip, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.

Il Real Madrid ha perso Carvajal, Vasquez e Militao, ma rimanendo in Italia, oltre agli juventini, ecco Sazonov ed Ebuehi dell'Empoli, Circati del Parma, Frese del Verona, Florenzi del Milan, Scalvini e Schuurs di Atalanta e Torino che si trascinano i rispettivi infortuni da prima dell'inizio della stagione 2024/25.

Andiamo allora a curiosare nella lista degli svincolati alla voce difensori, senza discriminazioni tra centrali e terzini destri o sinistri.