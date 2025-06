Diritti tv Serie A 23/24: Inter oltre 100 milioni, poi Milan e Juventus. Bologna e Atalanta fuori dalla top 6. Tutte le cifre

Giovedì 4 luglio a partire dalle ore 12.00 la Lega Serie A presenterà ufficialmente il nuovo calendario per la stagione 2024/25 con tutti gli intrecci e gli accoppiamenti ma non la ripartizione di come le gare saranno poi risuddivise per la trasmessione in tv fra Sky e Dazn. Diritti tv che a partire da questo quinquennio sono stati confermato proprio alle due emittenti con l'OTT che avrà la totalità delle partite e 3 delle 10 gare che andranno sul satellite per una cifra incassata complessiva leggermente inferiore rispetto a quella dell'ultimo trienno. Ma quanto hanno incassato le società di Serie A nell'ultima annata dai soli diritti televisivi?

COME SI SUDDIVIDE L'INCASSO - La Gazzetta dello Sport ha fatto un'analisi accurata di tutti gli introiti su base annuale per la stagione appena conclusa visualizzando, dato per dato, tutte le voci che vanno a comporre l'incasso finale. Oltre a una parte fissa uguale per tutti e 20 i club di Serie A, infatti, ci sono altre 2 voci di incasso a loro volta suddivise in 3 e 4 sotto-categorie che variano in base a audience e risultati sportivi. Eccole tutte e 8

PARTE UGUALE PER TUTTI 50%

RADICAMENTO SOCIALE 22%

Audience media (8,36%) Spettatori stadio (!2,54%) Minuti giovani (1,1% e novità 2023-24)

RISULTATI SPORTIVI

​Risultati storici (4,67%) Ultimi 5 campionati (9,33%) Classifica ultimo campionato (11,2%) Punti ultimo campionato (2,8%)

COME FUNZIONA - Il meccanismo per la suddivisione degli introiti parte dalla celebre Legge Melandri del 2008. In quel dispositivo è specificato che dall’incasso complessivo vanno sottratti il contributo da destinare ad Agcom, il contributo mutuale verso le categorie inferiori e il movimento di base, e infine anche il celebre "paracadute" per le tre società che risultano retrocesse a fine campionato. Nell’ultimo anno il totale delle risorse distribuibili ai 20 club è stato di quasi 1,1 miliardi

INTER AL TOP, FROSINONE ULTIMO - Inevitabilmente la classifica finale della scorsa stagione insieme alla presenza media allo stadio dei tifosi sono i fattori che più incidono nella compilazione finale. Per questo motivo l'Inter in questa stagione ha sforato il tetto dei 100 milioni ed è la società che ha incassato di più. All'ultimo posto, invece c'è il Frosinone "soli" 31,3 milioni di euro. Milan e Juventus completano il podio mentre Atalanta e Bologna, le altre due società qualificate per la prossima Super-Champions finiscono fuori dalla top 6.