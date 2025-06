Donnarumma e non solo: i giocatori in scadenza nel 2026 che fanno gola alla Serie A

Gianluigi Donnarumma e non solo: la lista dei giocatori in scadenza nel 2026 è lunga e ricca di nomi illustri che fanno gola anche alla Serie A.

Rischiare l'addio a parametro zero o separarsi in anticipo? E' il dubbio dei dirigenti dei club a un anno dalla scadenza del contratto dei loro giocatori. Situazioni che, a volte, si tramutano in vere e proprie occasioni per altre società. E così sfogliando l'elenco dei giocatori che nel 2026 vedranno i loro accordi giungere al termine, al netto di rinnovi di contratto, si trovano tanti nomi che possono fare al caso delle squadre del massimo campionato italiano.

Quello di Donnarumma è chiaramente il profilo di spicco, non l'unica vecchia conoscenza della Serie A perché con il portiere della Nazionale ci sono anche due ex giocatori della Juventus: Rodrigo Bentancur, che tra un anno e qualche mese vedrà scadere il contratto con il Tottenham, e Adrien Rabiot, che lo scorso settembre si è accasato da svincolato al Marsiglia con un contratto da 6 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Con loro tanti altri talenti che nel corso degli ultimi mesi sono già stati accostati ai club italiani: ne abbiamo selezionati dieci che la prossima estate potrebbero già essere uomini mercato .

De Jong

Bakayoko

Donnarumma

Mosquera

Cherki

Zhegrova

Mastantuono

Gio Reyna

Valentin Gomez

Christian Ordonez