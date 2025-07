Doppio annuncio Sampdoria: Donati è il nuovo allenatore, Fredberg responsabile tecnico

I blucerchiati voltano pagina e danno il doppio annuncio: ufficiali nuovo allenatore e responsabile tecnico del club

La Sampdoria mette un punto e inizia un nuovo percorso: con Massimo Donati e Jesper Fredberg.

Doppio annuncio in casa blucerchiata che chiude due questioni aperte da tempo, quelle che riguardano l'allenatore e l'area tecnica.

Con una lettera aperta ai tifosi della Samp, il presidente Matteo Manfredi ha ufficializzato la nomina di Massimo Donati come nuovo allentatore blucerchiato e non solo, anche l'arrivo di Jesper Fredberg come nuovo responsabile tecnico (CEO Area Football).