Douglas Luiz si sente un giocatore della Juventus, ma McKennie blocca tutto

Undici giorni alla fine di giugno, è quasi il momento di decidere. L'Aston Villa entro il 30 deve vendere per rientrare nei parametri del fairplay finanzario, per questo i prossimi giorni saranno decisivi sul fronte Douglas Luiz. Il brasiliano considera già conclusa la sua avventura a Birmingham, vuole Torino e l'Italia, si sente già un giocatore della Juventus, con la quale ha trovato l'accordo per un contratto da circa 5 milioni di euro più bonus, ma le firme non sono così vicine. L'affare ha mille sfumature, in ballo ci sono due bianconeri, Iling-Junior e McKennie, i rispettivi agenti (uno di questi Kia Joorabchian, che sta parlando con il Milan di Zirkzee), con i quali bisogna trovare l'accordo sulle commissioni, e le esigenze economiche di Juve e Aston Villa.

CALAFIORI VUOLE SOLO LA JUVENTUS: IL BOLOGNA FA IL PREZZO