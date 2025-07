Dzeko e Immobile, tornano di moda gli over 30: la top 10 dei giocatori più vecchi a fare ritorno in Serie A

Il bosniaco ha firmato con la Fiorentina a 39 anni, l'azzurro con il Bologna a 35. Intanto i giovani continuano ad avere poco spazio

La Serie A è diventata un campionato per vecchi. Lo dimostra l’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina e quello di Ciro Immobile al Bologna, entrambi nella top 10 dei calciatori più anziani a fare ritorno in Italia. Il Cigno di Sarajevo ha firmato con i viola da svincolato, dopo due ottime stagioni al Fenerbahce, mentre l’azzurro ha risolto il proprio contratto con il Besiktas prima di trasferirsi in Emilia-Romagna. Se i giovani faticano a trovare spazio, i vecchi leoni continuano a ruggire. Ecco chi sono i giocatori di movimento più anziani, esclusi i rientri dai prestiti, ad essere tornare in Serie A.