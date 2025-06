E' il Clasico dei giovani: chi sono gli Under 21 di Real Madrid-Barcellona

In Spagna oggi è quasi festa nazionale. Quasi, perché stasera un Paese intero si fermerà per 90 minuti. Occhi puntati sul Santiago Bernabeu di Madrid, alle 21 va in scena il Clàsico. E' il primo della stagione, al quale Real e Barcellona arrivano con tre punti di distanza: la squadra di Flick è prima a 27 punti, i Blancos subito dietro a 24. Il Barça non ha mai pareggiato, le Merengues non hanno mai perso. I blaugrana puntano ad allungare in classifica, la squadra di Ancelotti cerca l'aggancio in vetta. Lewandowski e compagni arrivano dal 4-1 al Bayern Monaco in Champions, il Real ne ha fatti 5 al Dortmund.

PERCHE' SZCZESNY NON HA ANCORA MAI GIOCATO NEL BARCELLONA

PROTAGONISTI (E NON) DEL CLASICO - E' il primo Clasico di Mbappé - 8 gol in 13 partite finora col Real Madrid - quello in cui Robert Lewandowski cercherà il tredicesimo gol in campionato dopo averne già fatti 12 nelle prime 10 giornate; capocannoniere della Liga, ovviamente. Per capirci al secondo posto ci sono Ayoze Perez del Villarreal e proprio Mbappé a 6 reti. Difficilmente sarà il Clasico di Szczesny, che è ancora in attesa del debutto con la maglia del Barcellona: in porta Flick dovrebbe continuare a dare fiducia a Iñaki Peña come fatto finora. Tra i protagonisti della sfida del Bernabeu potrebbe esserci anche qualche giovane, sono tanti gli Under 21 pronti a scendere in campo - da titolari o a gara in corso - per il big match.

