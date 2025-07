E' morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: incidente fatale in auto, aveva 28 anni

Tragedia incredibile che scuote il mondo del calcio: il portoghese era sulla cresta dell'onda con le maglie di Liverpool e Nazionale lusitana

Arriva una notizia sconvolgente per l'intero mondo del calcio: come riportano diversi media spagnoli, l'attaccante portoghese classe 1996 del Liverpool Diogo Jota è deceduto all'età di 28 anni a causa di un incidente stradale. Diogo è morto insieme al fratello André Felipe in un incidente stradale a Zamora, quando la Lamborghini su cui viaggiava è uscita di strada e ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 3 luglio, alle 00:30 al chilometro 65 della A-52, all'altezza della cittadina di Cernadilla (Puebla de Sanabria).