E' morto Rufai, l'ex portiere della Nigeria degli Anni '90

Vincitore della Coppa d'Africa '94, l'ex calciatore è scomparso a 61 anni lo stesso giorno di Diogo Jota

Nello stesso giorno della scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, il mondo del calcio piange un altro protagonista. Ex protagonista. Il portiere nigeriano degli Anni '90 Peter Rufai è morto a 61 anni. è deceduto all'età di 61 anni. Capitano delle Super Aquile e vincitore della Coppa d'Africa nel 1994, è stato uno dei giocatori più importanti del decennio nel suo ruolo.

Rufai è morto nella mattinata di giovedì 3 luglio dopo una lunga battaglia con la malattia. Tanti i messaggi social per l'ex calciatore, affetto arrivato non solo dal suo Paese ma da tutto il mondo: nel corso della sua carriera Rufai ha giocato in Belgio, Olanda e Spagna, dove ha difeso anche i pali, tra le altre, del Deportivo la Coruna.

Oltre alla conquista della Coppa d'Africa 1994, tra i pali della Nigeria ha partecipato a due Mondiali e a diverse edizioni del torneo continentale.