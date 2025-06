Ecco perché Dybala non è più indispensabile nella Roma di De Rossi

L’improvvisa apertura del club giallorosso alle offerte arrivate dall’Arabia Saudita per l’attaccante argentino è un segnale piuttosto eloquente del desiderio di aprire un nuovo ciclo all’insegna di un’età media più bassa e della necessità di abbassare un monte ingaggi che, già con gli addii di Rui Patricio, Spinazzola, Lukaku, Kristensen, Llorente, Huijsen, Aouar, Belotti e Azmoun, si è abbassato di una trentina di milioni di euro.- per un totale di circa 70 milioni - e il probabile arrivo di un nuovo esterno offensivo come potrebbe essere l’ex Sassuolo Jeremie Boga impongono ulteriori sacrifici, che rischiano di coinvolgere anche uno dei pezzi pregiati della Roma.

DYBALA VERSO L'ARABIA: LA SITUAZIONE