Ecco perché il Milan sta cedendo Kalulu alla Juventus

Il caldo intorno alle griglie in questa giornata di Ferragosto non è l’unico che sta presentando il conto. Uno stesso fuoco si è acceso attorno alla figura di Pierre Kalulu, centrale (o terzino) difensivo francese classe 2000 che dal Milan sta per passare alla Juventus.

Tutto frutto di un blitz da parte del direttore dell’area sportiva bianconera, Cristiano Giuntoli, che ha chiuso con intelligenza, competenza e velocità l’operazione con la gentile collaborazione del board rossonero.

Una stretta di mano che ha messo nelle condizioni i due club di trovare un principio di accordo per l’arrivo del 24enne difensore alla corte di Thiago Motta.

Certo, un quesito vien logico porsi: ma, esattamente, ​perché il Milan sta cedendo Kalulu alla Juventus? Proviamo a rispondere.