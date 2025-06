Egitto, la cittadella rossa dell’Al Ahly è “un sogno che diventa realtà”: via ai lavori per il nuovo stadio e non solo

Il club egiziano dell’Al Ahly, militante nella massima serie e tra i più titolati dell’Africa, ha annunciato la costruzione del nuovo stadio e della nuova cittadella sportiva: “Con un annuncio epocale che ha commosso i cuori di milioni di persone, El Qalaa El Hamraa, filiale di Capital Blue Development (CBD) e sviluppatore pionieristico rinomato per l'innovazione e l'eccellenza, rivela con orgoglio di aver firmato l'accordo per guidare la costruzione del tanto atteso Al Ahly Club Sports City. Questo progetto, chiamato "El Qalaa El Hamra", è destinato non solo a ridefinire il panorama dello sport egiziano, ma anche a realizzare un sogno che i tifosi dell'Al Ahly hanno accarezzato per molti anni. Nel cuore della città di Sheikh Zayed, sorgerà il nuovo Al Ahly Club Stadium, con una capienza di 45.000 posti a sedere, pronto a diventare un nuovo simbolo dello spirito determinato del club e della passione della sua vasta base di tifosi. Questo stadio non è solo una struttura; è una testimonianza dell'incrollabile sostegno e fervore che i tifosi dell'Al Ahly hanno dimostrato nel corso dei decenni.Oltre allo stadio, la città dello sport ospiterà un'università, una scuola, un ospedale sportivo e un centro commerciale. Per i fedeli tifosi dell'Al Ahly, questo annuncio non riguarda solo un nuovo stadio o una città sportiva; Si tratta della realizzazione di un sogno di lunga data. Si tratta di assistere all'ascesa di un punto di riferimento che riecheggerà con gli applausi, le speranze e le vittorie di innumerevoli partite a venire. L'Al Ahly Club Sports City rappresenta un punto di svolta, un impegno per creare uno sviluppo sostenibile e d'impatto che trascende i confini. Integrando infrastrutture avanzate con un approccio innovativo, El Qalaa El Hamraa mira a creare un ambiente in cui sport, istruzione e assistenza sanitaria convergono per responsabilizzare gli individui e guidare il progresso collettivo.

Poiché l'inizio dei lavori è previsto per i prossimi mesi, El Qalaa El Hamraa non vede l'ora di collaborare a stretto contatto con i partner e la comunità locale per realizzare questo progetto visionario il prima possibile. El Qalaa El Hamraa mira non solo a costruire una città sportiva, ma a creare un'eredità di eccellenza che durerà per le generazioni a venire”