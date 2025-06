Alla quarta stagione consecutiva in Serie A – un record – l’Empoli ha stravolto il reparto d’attacco, con diversi giovani di prospettiva in prestito, come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, e ha scelto di consegnare a D’Aversa una squadra di prospettiva. Tante scelte interessanti tra i quattordici nuovi arrivi, soprattutto in porta con Devis Vasquez, e i risultati, con i toscani a dieci punti in classifica e una delle migliori difese, si stanno vedendo.