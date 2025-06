En-Nesyri vuole la Roma, ma ancora non si chiude: cosa manca

La Roma ha il sì di Youssef En-Nesyri, De Rossi è vicino all'attaccante che ha chiesto per la nuova stagione alla guida dei giallorossi. Il bomber marocchino, fortissimo nei colpi di testa, è pronto a lasciare il Siviglia e sta spingendo per raggiungere la Capitale italiana: per il momento la trattativa è da ritenersi vicina alla chiusura, ma non ancora chiusa definitivamente.