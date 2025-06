Era fatta, ma all'ultimo ecco il "no": Dybala e i suoi fratelli, da Milinkovic-Savic a Kaka'

Dietrofront, all'ultima curva: il calciomercato riserva anche sorprese tipo quella bellissima, per i tifosi della Roma, che ha confezionato Paulo Dybala con la sua decisione di rifiutare la ricca offerta dell'Al-Qadsiah, in Arabia Saudita, per rimanere in Italia. Quello della Joya è solo l'ultimo di una serie di "no" detti all'ultimo da giocatori più o meno grandi, in tempi più o meno recenti.

Nella nostra gallery proviamo a ripercorrere una sorta di linea del tempo con alcune vicende di questo tipo che hanno animato le sessioni di mercato del nostro calcio.