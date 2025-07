Erede Calhanoglu, l’Inter studia le mosse: atteso il vertice decisivo con l’agente del calciatore.

In casa Inter tiene banco il caso Calhanoglu, le parole di Marotta e Lautaro sembrano spingere il turco fuori dal progetto nerazzurro e intanto in viale della Liberazione pensano al suo possibile sostituto

Hakan Calhanoglu sembra ormai con un piede fuori dall’Inter, le parole di Lautaro e Marotta lo hanno messo in una brutta posizione e lui stesso si è sentito in diritto di rispondere a muso duro al capitano. L’equilibrio è ormai instabile, il turco da tempo sta flirtando con il Galatasaray e dalla Turchia non mancano conoscenti o persone e lui vicine che esaltino il suo desiderio di giocare con la maglia del Gala. Il calciatore nel frattempo si sta godendo le vacanze ma è inevitabile che la questione non possa essere rimandata troppo in là ed è questo il motivo che porterà il club a incontrare presto Gordon Stipic, storico agente del calciatore turco. Il faccia a faccia è necessario e capiremo presto se si tratterà di un incontro dall’esito scontato o se invece c’è ancora la reale intenzione di provare a ricomporre la frattura.