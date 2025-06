Theo Hernandez è il volto dell'eliminazione del Milan dalla Champions League, ma l'espulsione nella terribile notte di San Siro è solo l'ultimo capitolo di una lunga storia di errori: la stagione 2024/25 finora è la peggiore in rossonero per il terzino francese.

Due gialli non giustificabili che hanno compromesso una partita che si era ben indirizzata per il Diavolo di Sergio Conceiçao e che di fatto hanno contribuito in maniera significativa all'uscita del Milan dalla massima competizione. Difficile dire quale dei due cartellini sia stato peggiore: nel primo tempo la vistosa e inutile trattenuta su Hadj Moussa a centrocampo sotto gli occhi di Szymon Marciniak; poi dopo sei minuti si è lasciato cadere a un passo da Read in area del Feyenoord, convincendo l'arbitro polacco a estrarre il secondo giallo e il rosso.

Fuori a testa bassa e bersaglio della critica di stampa e tifosi. Non una novità in questa annata per Theo Hernandez, dall'inizio dell'anno lontano dal rendimento a cui aveva abituato l'ambiente rossonero. In sette mesi l'elenco di errori è lungo e variegato, da cartellini evitabili a marcature blande fino a gesti che hanno alimentato polemiche, ripercorriamoli.