Euro 2024, Albania: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Una storia ancora tutta da scrivere quella dell’Albania agli Europei, visto che nel suo passato si conta soltanto una partecipazione al campionato del vecchio continente, risalente al 2016, quando la nazionale albanese si arrese nella fase a gironi. In quell’unica volta a ostacolare il cammino delle “Aquile” era stato un girone con Francia, Svizzera e Romania. Questa volta, la nazionale guidata da Sylvinho dovrà vedersela con il Gruppo B, sulla carta proibitivo, all’interno del quale si enumerano le nazionali di Italia, Spagna e Croazia. L’obiettivo è inseguire un passaggio alla fase a eliminazione diretta, che rappresenterebbe un risultato storico non solo perché sarebbe la prima volta in assoluto, ma anche perché le avversarie sono la squadra campione in carica, la semifinalista degli ultimi Europei e la terza classificata degli ultimi Mondiali.

SQUADRA DI "ITALIANI" - Ciò che spicca all'interno della formazione di Sylvinho è la folta presenza di giocatori che attualmente militano o sono transitati in Serie A. Una buona base di giovani, con in testa l'interista Kristjan Asllani - che in Italia ci è cresciuto fin da bambino - a cui si aggiungono altri ottimi prospetti come ad esempio Nedim Bajrami del Sassuolo o Medon Berisha del Lecce (al suo esordio con la nazionale maggiore). Ma la maggioranza degli "italiani" dell'Albania è un condensato di esperienza: l'ex Lazio Thomas Strakosha, l'empolese Etrit Berisha, l'atalantino Berat Djimsiti. E poi ancora Elseid Hysaj (Lazio), Marash Kumbulla (Sassuolo), Ardian Ismaijli (Empoli), Ylber Ramadani (Lecce), Rey Manaj (ex Inter e Spezia) e Arlind Ajeti (ex Torino). Ecco perché, l'esordio a Euro 2024 - proprio contro l'Italia - è da considerare quasi un derby.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa​: