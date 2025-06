Euro 2024, Croazia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Fine di un ciclo o il proseguo di un sogno? La Croazia che si appresta a vivere gli Europei 2024 si interroga sul proprio futuro guardando ad un passato che è stato forse il più importante nella storia di una nazionale che dal 2018 a oggi ha centrato due podi Mondiali (secondo posto a Russia 2018 e terzo a Qatar 2022) con in mezzo la delusione degli ottavi agli Europei itineneranti e conclusisi in Inghilterra nel 2020.

Dopo l'addio di gente come Mandzukic e Lovren questo sarà l'ultimo ballo per altri talenti della generazione dorata croata. Sarà senza ombra di dubbio l'ultimo Europeo per dei mostri sacri come Luka Modric, Domagoj Vida e Ivan Perisic che da tempo fanno le fortune dei Vatreni.

La Croazia non è stata fortunata nel sorteggio dei gironi essendo finita nel Gruppo B contro Albania, Spagna e Italia, un vero girone di ferro. I precedenti con gli Azzurri però parlano chiaro: una sola sconfitta nella prima amichevole. L'1-1 è stato il risultato che più volte è apparso sui tabellini e anche agli Europei i precedenti premiano i croati.