Euro 2024, Danimarca: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Talento, ambizione ed esperienza. La Danimarca di Kasper Hjulmand che si presenta a Euro 2024 non è una Cenerentola, è una squadra a caccia di conferme. Seconda partecipazione consecutiva alla fase finale degli Europei per De rød-hvide (i biancorossi), la decima in assoluto, con un sogno: rivivere i fasti del 1992, edizione vinta proprio dalla Danske Dynamite. Ambizioni legittimate anche dalla semifinale raggiunta a Euro 2020, che dà credibilità a una rosa tra le più interessanti nell'intera competizione. Nonostante il gruppo C, quello in cui sono inseriti i danesi, sia complicato: Inghilterra, Serbia e Slovenia.

ESCLUSI ECCELLENTI - Hjulmand vuole cancellare l'eliminazione ai gironi dei Mondiali 2022 in Qatar e riportare entusiasmo e livello di gioco a quelli visti a Euro 2020, da quando prese le redini della Nazionale danese. Un percorso virtuoso al quale prova ad aggiungere la ciliegina sulla torta, bissando una semifinale o anche puntando più in alto. Per raggiungere l'obiettivo ha confermato un blocco mediamente esperto, come dimostra la chiamata dei leader Kjaer, Schmeichel e Eriksen, che con giocatori del calibro di Hojlund e Damsgaard abbina forza e fantasia. E poi esclusi eccellenti, soprattutto dalla Serie A: Jesper Lindstrom e Gustav Isaksen, giocatori che potevano dare alternative sulle fasce e che invece dovranno guardare la kermesse da casa.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa​.

