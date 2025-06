Euro 2024, le semifinali: si sfidano Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda. Calendario e dove vederle

Chiusa la fase a gironi, si è definito il tabellone di Euro 2024 (ultimo atto in programma domenica 14 luglio con calcio d'inizio alle ore 21 a Berlino).

Gli ottavi di finale hanno preso il via sabato 29 giugno con il match delle 18 tra Svizzera e Italia che ha decretato il passaggio del turno della Svizzera e con la sfida tra Germania e Danimarca alle 21, che ha regalato il pass per i quarti ai tedeschi.

Domenica 30 invece è toccato all'Inghilterra, che ribalta 2-1 la Slovacchia ai supplementari, e affronterà proprio gli elvetici ai quarti, e alla Spagna che ha superato brillantemente una comunque positiva Georgia col punteggio di 4-1.

Lunedì 1 luglio la Francia ha eliminato il Belgio con un autogol di Vertonghen nel finale, in serata invece il Portogallo batte ai rigori la Slovenia per stabilire la sesta delle migliori otto d'Europa.

Martedì 2 luglio, l'Olanda ha dominato contro la Romania, sconfiggendola per 0-3 grazie a un super Gakpo e a una doppietta di Malen, mentre la Turchia ha superato l'Austria per 1-2 con doppietta di Demiral e rete di Gregoritsch.Â

I quarti di finale di venerdì 5 luglio sono andati entrambi ai supplementari: Spagna-Germania, 1-1 nei 90' con Dani Olmo e Wirtz a segno, è stata decisa per gli iberici da Merino al 119', mentre Portogallo-Francia se la sono portati a casa i transalpini ai rigori dopo lo 0-0 anche nei 120 minuti,

Sabato 6, l'Inghilterra ha vinto ai rigori contro la Svizzera, raggiungendo il gol di Embolo con Saka per l'1-1 finale. Il quadro delle semifinali viene completato dall'Olanda, capace di battere 2-1 la Turchia in rimonta nell'unico quarto che non è andato ai supplementari.Â

DOVE VEDERE GLI EUROPEI - Le partite della fase a eliminazione diretta, tranne gli ottavi tra Germania e Danimarca, Inghilterra e Slovacchia, Francia e Belgio e Romania e Olanda, saranno visibili sulla Rai e su Sky, in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv

