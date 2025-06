Euro 2024, Inghilterra: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Ancora favorita, tre anni dopo. Nel 2021 l'Inghilterra è arrivata fino all'ultimo atto di Wembley, al termine di un campionato europeo itinerante ma di fatto giocato quasi interamente in casa, quest'anno ci riprova, con la stessa pressione addosso. Southgate, probabilmente all'ultima chiamata della sua esperienza da ct, ha a disposizione una squadra ricca di talento, più esperta rispetto all'ultima edizione, con un Jude Bellingham in più. Alla stella del Real Madrid bisogna aggiungere Foden del Manchester City e Palmer del Chelsea, che nell'ultimo anno ha fatto il salto di qualità.

I Tre Leoni non si possono nascondere, sono favoriti e devono andare fino in fondo. Se il prossimo 14 luglio a Berlino non alzerà il trofeo il suo Europeo sarà considerato fallimentare.