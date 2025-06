Euro 2024, Italia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

L'Italia, nella fase finale degli Europei del 2024, difende il titolo di campione d'Europa conquistato tre anni fa nella finale di Wembley contro l'Inghilterra, vinta per 3-2 ai rigori dopo l'1-1 dopo al termine dei supplementari. A Euro 2020 (edizione itinerante, giocata nel 2021 a causa del Covid), gli Azzurri riuscirono a ribaltare ogni pronostico e a completare con il successo in casa degli inglesi una cavalcata vincente che li aveva visti battere nel girone Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0), e poi Austria negli ottavi (2-1 dts), Belgio nei quarti (2-1) e Spagna in semifinale (4-2 ai rigori, 1-1 dts). Dopo quel trionfo, per l'Italia di Roberto Mancini è arrivata la terribile delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, prima di riprendere il discorso con le qualificazioni agli Europei, contrassegnate a metà del percorso dalle improvvise dimissioni del commissario tecnico. E' toccato a Luciano Spalletti completare il percorso delle qualificazioni, tocca a lui ora condurre l'Italia verso un'impresa che nella storia è riuscita solo alla Spagna nel 2008 e 2012: vincere due Europei di fila.