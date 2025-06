Euro 2024, la cerimonia di apertura: danza, coreografia integrale e l'omaggio a Beckenbauer

All'Allianz Arena di Monaco si alza il sipario su Euro 2024: come in occasione dei Mondiali 2006, lo stadio del Bayern Monaco ospita la gara d'esordio tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, ma appena prima si è tenuta la cerimonia di apertura della rassegna continentale.

DANZA E COLORI - Lo show inaugurale è durato pochi minuti, con performer variopinti che hanno danzato sul terreno di gioco adibito a palcoscenico. I nomi delle città ospitanti sono stati mostrati come raggi emanati dal centro del campo. E' stato coinvolto anche il pubblico, con una coreografia che ha tinto l'intero impianto dei colori delle 24 Nazionali partecipanti.

OMAGGIO A BECKENBAUER - C'è stato spazio anche per un omaggio al grande Franz Beckenbauer, campione del Mondo con la Germania prima da giocatore, nel 1974, e poi da allenatore, nel 1990. Il Kaiser se n'è andato il 7 gennaio di quest'anno ed è stato ricordato proprio nella città del Bayern, la squadra di club che ha contraddistinto la sua carriera. I capitani delle edizioni vinte dalla Germania (1972, 1980. 1996) hanno portato in campo il trofeo, e al posto di Beckenbauer c'era la moglie Heidi, al fianco di Klinsmann e Dietz.