Euro 2024, la FLOP 11 della fase a gironi: ci sono Lukaku e Thuram, non manca l'Italia. Leao, non sei tu

Euro 2024 ha scollinato il crinale della fase a gironi: delle 24 partecipanti iniziali, 8 sono state eliminate, 16 rimangono per disputare gli ottavi di finale. Ci siamo divertiti a pescare tra tutte e 24, non solo tra le 8 che tornano a casa, per eleggere la nostra flop 11 fino a qua, ovvero una formazione, schierata con il 4-2-3-1, che metta insieme i peggiori giocatori, ruolo per ruolo, per quello che hanno fatto vedere nelle tre partite giocate fino ad ora in Germania in relazione alle aspettative che avevano su di sé.

Non abbiamo risparmiato nessuno: dall'ennesima delusione della Serbia a Francia, Belgio e Inghilterra che sono passate ma facendo una fatica bestiale, passando per l'Italia che si è qualificata solo all'ultimo respiro e per la Croazia che ha sancito la fine del suo ciclo.

Queste, ad ogni modo, sono le nostre scelte: fateci sapere se avreste cambiato qualcosa o se siete d'accordo con noi!