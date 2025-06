Euro 2024 è ormai alle porte e si sprecano le griglie di partenza: quale Nazionale è favorita per la vittoria finale della 17esima edizione degli Europei?

Ha provato a dare una risposta anche il CIES, Osservatorio sul Calcio, che dedica il suo ultimo report proprio alla massima competizione continentale targata UEFA.

LE FAVORITE - Secondo l'analisi, che si basa su diversi fattori presi in esame dagli analisti, Germania e Spagna sono le due squadre più accreditate per aggiudicarsi la vittoria finale degli Europei, con Francia e Inghilterra come possibili avversarie in semifinale. L'Italia resta lontana, solo settima in questa graduatoria, ma c'è anche un'altra classifica che emerge dal report.

LE PIU' PREZIOSE - Il CIES infatti ha stilato anche la classifica delle Nazionali più preziose, prendendo in esame i valori dei giocatori che compongono le 24 rose in Germania. Solo cinque squadre superano il miliardo di euro come valore complessivo dei calciatori, non l'Italia che si ferma anche al di sotto dei 900 milioni complessivi.