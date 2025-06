Euro 2024, Polonia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Quella della Polonia è una presenza fissa agli Europei, che quest’anno affronta per la quinta volta (che è anche la quinta consecutiva). Dopo la prima qualificazione nel 2008, infatti, i “Biancorossi” hanno sempre preso parte alle fasi finali, con un solo passaggio della fase a gironi. Nel 2008, 2012 e 2020, il percorso si è interrotto nella fase a gironi, mentre nel 2016 la nazionale polacca è riuscita a raggiungere i quarti di finale, fermandosi soltanto ai rigori contro il Portogallo, che poi vinse il torneo. A Euro 2024, la Polonia – anche in ragione del suo accesso alla fase finale tramite playoff – è inserita in un girone sulla carta non troppo agevole: con lei nel Gruppo D ecco Olanda, Francia e Austria.

ESPERIENZA E FANTASIA - Guidata da Michal Probierz, la formazione polacca è tra le squadre con più giocatori provenienti dalla Serie A. Sono infatti ben 10 i convocati che militano in una squadra italiana, a cui si aggiungono anche i due ex Serie A Krzysztof Piatek e Jakub Kiwior. Presenti e candidati per un posto da titolarissimi sono poi il promesso sposo dell’Inter Zielinski, l’esterno della Roma Zalewski e il portiere juventino Szczesny. Assente invece Milik, che si è infortunato nell'ultima sfida amichevole contro l'Ucraina e non potrà essere al fianco di capitan Lewandowski. Non convocate invece due conoscenze della Serie A come Karol Linetty e Szymon Zurkowski, che dovranno seguire i compagni da casa. Esperienza e doti fisiche importanti in tutti i reparti e un tocco di fantasia che caratterizza in particolare il reparto di centrocampo: la Polonia ha tutte le carte in regola per dire la sua.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa​: