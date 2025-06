Euro 2024: quanti esclusi di lusso! Infortuni, rifiuti e scelte: ecco chi in Germania non ci sarà

Il dado è tratto, le convocazioni sono fatte: sappiamo ormai tutte le rose delle squadre che parteciperanno ai prossimi Europei. Il via venerdì 14 giugno per un mese di gare che coroneranno la migliore squadra del continente. Certo, qualora un giocatore dovesse infortunarsi prima dell'esordio della sua squadra, ci sarebbe ancora tempo per rimpiazzarlo, ma ormai i ct hanno preso le loro scelte e le hanno comunicate. Indietro non si torna.

I TAGLI - Promossi e bocciati, inclusi ed esclusi. Sono tanti i giocatori che hanno visto il proprio sogno europeo sfumare all'ultimo per infortuni o scelte tecniche. Se infatti alcuni si erano già messi l'anima in pace, non essendosi le loro squadre qualificate (vedasi Haaland per esempio), deve bruciare ancor di più a chi invece vedrà altri difendere i colori della propria nazione. La lista è folta e piena di talento: con chi non sarà in Germania sarebbe forse possibile creare una rosa che dia filo da torcere a tutte le altre formazioni. E soprattutto con quelli che sono stati tagliati da Inghilterra, Francia e Germania.