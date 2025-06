Euro 2024, quanto guadagnano gli allenatori? Southgate paperone, sorpresa De La Fuente. Spalletti 6°

Quanto guadagnano gli allenatori impegnati a Euro 2024? Chi si piazza in cima e chi in fondo all'ideale classifica e da chi è formato il podio? Alla domanda ha risposto Calcio e Finanza, che ha messo in ordine tutti i salari al netto dal più basso al più alto dei 24 selezionatori delle nazionali che parteciperanno alla rassegna continentale in Germania.

Non mancano le sorprese, come Deschamps della Francia fuori dal podio o De La Fuente della Spagna molto basso in classifica. Ma ci sono anche nomi top dove uno si aspetterebbe di trovarli.