Euro 2024, Repubblica Ceca: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Una vera e propria garanzia. Se i Mondiali rappresentano quasi un tabù, con una sola partecipazione nel 2006, per la Repubblica Ceca gli Europei sono un appuntamento fisso. Dall’edizione 1996, ovvero la prima dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia, la nazionale ceca ha sempre partecipato alla fase finale dei Campionati Europei.

Sorpresa dell’ultima edizione con un cammino fino ai quarti di finale, prima dell’eliminazione per mano della Danimarca, la Repubblica Ceca ha scritto le pagine più importanti della sua storia proprio in questa competizione, a partire dal trionfo nel 1976 dell’allora Cecoslovacchia con il cucchiaio di Panenka, divenuto un’immagine storica per questo sport, senza dimenticare la finale persa ai tempi supplementari nel 1996 contro la Germania e la semifinale contro la Grecia a Euro 2004, con l’extra-time a condannare ancora una volta la selezione ceca.

Reduce dal cambio alla guida tecnica, con Ivan Hasek al posto del dimissionario Silhavy, che dopo aver ottenuto la qualificazione al torneo iridato ha deciso di lasciare la nazionale, la Cechia può vantare in rosa una serie di talenti che si stanno affermando in giro per l’Europa e con discreta esperienza internazionale, come nel caso di Soucek e Schick, e giovani in ascesa in patria, come Krejci, capitano dello Sparta campione in carica per il secondo anno di fila e reduce dal ‘double’ con la Coppa Nazionale, il difensore Vitik e Matej Jurasek, classe 2003 su cui sono puntati i fari di molti club in Europa.

L’obiettivo della Repubblica Ceca sarà quello di riaprire ancora una volta il ruolo di outsider e provare a sorprendere tutti arrivando il più lontano possibile nel torneo in programma in Germania.