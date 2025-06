Euro 2024, Scozia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Sono lontani i tempi dei complimenti pubblici di O'Rei Pelé ai Mondiali '74. Bisogna andare ancora più a ritroso con gli anni per trovare una delle più grandi affermazioni (e upset) del panorama intercontinentale, quando nel 1967 ci fu la vittoria contro gli allora neo campioni del Mondo dell'Inghilterra, ma la Scozia ha tutta la voglia di dire la sua ai prossimi Europei, pur sembrando essere la compagine con le maggiori probabilità di uscire immediatamente come fanalino di coda del proprio raggruppamento. La nazionale di Clarke, tuttavia, si gioca la sue carte per provare a superare il primo turno di una rassegna internazionale per la prima volta nella sua centocinquantennale storia

CONTRO OGNI PRONOSTICO - Inseriti nel Gruppo A (insieme a Germania, Svizzera e Ungheria), gli scozzesi non godono, come già preventivato, della fiducia degli addetti ai lavori e sembrano essere i designati principali all'immediata eliminazione dai prossimi Europei. La Tartan Army avrà l'onore di aprire le danze nella partita inaugurale contro i padroni di casa della Germania, i quali non dovranno sottovalutare l'impegno, data l'ottima crescita vissuta dal movimento calcistico scozzese nel corso dell'ultimo quadriennio, chiuso con la seconda qualificazione consecutiva agli Europei (evento unico accaduto solo tra il '92 e il '96). Un occhio di riguardo, dunque, alla Scozia - seppur priva del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, out fino a fine anno per un infortunio al legamento crociato -, capace di sorprendere anche la Spagna durante le qualificazioni.

