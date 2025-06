Euro 2024, Serbia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Per la prima volta agli Europei. La Serbia giocherà in Germania la prima fase finale di un torneo europeo della sua storia (non vengono considerate le partecipazioni da Jugoslavia e Serbia-Montenegro).Non era mai successo prima di quest'anno: dal 2006, infatti, aveva fallito la qualificazione a Austria-Svizzera 2008, Francia 2016 e EURO 2020. Il commissario tecnico Stojkovic, con un passato da giocatore in Italia nel Verona, si affiderà al blocco 'italiani'. Sono ben 7 i giocatori convocati che militano in Serie A: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Ilic, Samardzic, Kostic, Jovic e Vlahovic..