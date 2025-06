Euro 2024, Spagna: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Alla ricerca del quarto trionfo, per superare i padroni di casa della Germania e diventare la nazionale europea più titolata del continente. La Spagna di Luis de la Fuente si presenta a Euro 2024 con i crismi di una delle squadre più forti del torneo, seppur non da favorita assoluta, come in altre occasioni: "colpa" anche di un girone iniziale non certo semplice, visto che le Furie Rosse si trovano nel Gruppo B, con l'Italia di Spalletti, la Croazia e l'Albania.Mix di giovani talenti e calciatori d'esperienza, per un ciclo che si appresta a ricominciare dopo i fasti degli ultimi anni.

MIX DI GIOVANI ED ESPERTI E NUOVO STILE - Non mancano infatti sorprese rispetto all'ultima edizione dei campionati europei: il ricambio generazionale e un nuovo stile di gioco destano molta curiosità nel tifo spagnolo. La Spagna è reduce da due eliminazioni europee consecutive: Euro 2020 in semifinale, Euro 2016 agli ottavi contro l’Italia. Risale invece al 2012, proprio contro gli azzurri, allo stadio Olimpico di Kiev, l’ultimo successo delle Furie Rosse nella competizione. A differenza di Luis Enrique, De la Fuente non è un fautore del falso nueve: il 4-3-3 infatti sarà il modulo di riferimento in Germania, con Morata che avrà i classici compiti del 9 moderno, ovvero attacco alla profondità e capacità realizzativa, con esterni rapidi e veloci.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa​:

@AleDigio89