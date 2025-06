Euro 2024, Turchia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Come se giocasse in casa.più che a Berlino, Dortmund, Monaco o Amburgo, sembrerà di giocare nei caldissimi stadi di Istanbul.

Entusiasmo alle stelle per una generazione di calciatori capace di far sognare, come quelle che chiusero al terzo posto nei Mondiali del 2002 o negli Europei 2008. Talenti in rampa di lancio come Yildiz e Guler accompagnati da compagni ormai affermati come Calhanoglu per spiccare definitivamente il volo grazie anche alla giusta dose di pragmatismo tutto italiano che Montella spera di infondere in un gruppo che negli anni ha vissuto di troppi alti e bassi. Non ultimo la prematura uscita nell’edizione 2021 della competizione. Attenzione però alla doppia pesante defezione di Soyuncu e Kabak (insieme a quella di Unal in attacco), che costringono l'allenatore italiano a reinventarsi buona parte del reparto difensivo.