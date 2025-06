Euro 2024: tutte le maglie delle 24 nazionali agli Europei

Gli Europei 2024 sono tornati e, dopo quelli itineranti previsti per il 2020 e svoltisi nel 2021 causa pandemia covid, in Germania è tutto pronto per accogliere i match delle 24 squadre, o meglio nazionali, che si sono qualificate. E come spesso accade a farla da padrone insieme a giocatori e allenatori a colorare i 10 stadi e le 10 città in cui si suddividerà l'evento, saranno le nuove maglie e divise ufficiali realizzate apposta per questa competizione dagli sponsor tecnici ufficiali.

L'Italia con Adidas ha scelto di inserire il tricolore sia nella prima che nella seconda divisa, ma quelle degli Azzurri non saranno le uniche particolarità. Le conoscete tutte e 24? Sia quella home che quella away? Eccole tutte nella nostra gallery.