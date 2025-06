Euro 2024, tutte le squadre già eliminate

Ventiquattro squadre, sedici qualificate agli ottavi e otto che faranno le valigie e torneranno a casa. Pur allargato e con una formula molto inclusiva, il format degli Europei non perdona e, quando siamo ormai alle battute finali della prima fase, quella dei gironi, è già tempo di fare i bilanci. I riflettori se le prendono le selezioni capaci di arrivare prime e seconde (o anche terze), le critiche invece quelle che non sono riuscite a strappare il pass per il prossimo turno.

Di seguito vediamo le squadre che sono state eliminate ai gironi dagli Europei

