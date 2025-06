Euro 2024: tutti i convocati delle 24 nazionali alla fase finale

Ci siamo. Venerdì 14 giugno con la gara inaugurale a Monaco di Baviera tra i padroni di casa della Germania e la Scozia inizia la fase finale di Euro 2024, che si conclude domenica 14 luglio. Un mese in cui le 24 nazionali qualificate, suddivise in sei gironi da quattro squadre, si sfidano in 10 città: Amburgo, Berlino (sede della finale all'Olympiastadion), Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Lipsia, Monaco e Stoccarda. La fase a gironi termina il 26 giugno, poi il 29 giugno parte la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale a cui si qualificano le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze classificate.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania.

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

Gruppo D: Polonia, Olanda, Austria, Francia.

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina.

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.

