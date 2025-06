Euro 2024: tutti i ct delle 24 nazionali alla fase finale

L'Italia campione d'Europa in carica ha già vinto Euro 2024, almeno in panchina. Infatti la nostra nazione è quella più rappresentata, con ben 5 commissari tecnici italiani (Calzona, Montella, Rossi e Tedesco oltre a Spalletti) sulle 24 squadre arrivate alla fase finale in Germania. Per il resto presentano un allenatore oltre al ct della propria nazionale Francia (Deschamps e Sagnol), Germania (Nagelsmann e Rangnick) e Spagna (De La Fuente e Martinez). L'unico tecnico non europeo è il brasiliano Sylvinho, alla guida dell'Albania.

NELLA GALLERY TUTTI I CT DELLE 24 NAZIONALI A EURO 2024

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania.

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

Gruppo D: Polonia, Olanda, Austria, Francia.

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina.

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.