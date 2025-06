Euro 2024, Ungheria: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Rinascita. I Magyarok guidati di Marco Rossi sono pronti a dare del filo da torcere a ogni compagine presente all'interno dei prossimi Europei, che si disputeranno in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Non saranno sicuramente gli antichi fasti della fine degli anni '30 o dei Mighty Magiars (la squadra d'Oro imbattuta per 4 anni tra il 1950 e il 1954), dove i magiari riuscirono a scrivere la storia del proprio calcio, arrivando a due medaglie d'argento ai Mondiali del '38 e del '54 - risultati sensazionali che si unirono al bronzo di Euro '64 o all'oro conquistato alle Olimpiadi del '52- , ma l'Ungheria ha tutte le credenziali per stupire in terra teutonica. La Nazionale allenata dal Commissario Tecnico Marco Rossi (altra importante presenza tra gli allenatori italiani a Euro 2024) vuole migliorare i recenti risultati di crescita ottenuti dai Magiari che, nel corso degli ultimi 8 anni, hanno vissuto un reale concreto periodo di rinascita e di affermazione in campo continentale.

I NUOVI MIGHTY MAGIARS? - Inserita nel Gruppo A (insieme a Germania, Svizzera e Scozia), senz'altro i pronostici non cadono a favore dei magiari che, con ogni probabilità, contenderanno la qualificazione verso il turno successivo alla Svizzera, seppur l'obiettivo primario, visti l'ultimo grande biennio, sia provare a soffiare il 1° posto nel girone ai padroni di casa della Germania. L'arrivo di Rossi come commissario tecnico dell'Ungheria ha concretizzato gli sforzi economici, organizzativi e tecnico-tattici da parte di una Federcalcio che ha saputo sapientemente riconoscere come il proprio movimento fosse in netta risalita, dopo decenni di buio. I risultati portati da Rossi, d'altronde, grazie a un preciso miscuglio tra elementi di esperienza e giovani di assoluto talento, sono sotto gli occhi di tutti. La dimostrazione è la terza qualificazione consecutiva agli Europei (dopo 42 anni d'assenza), oltre allo straordinario percorso nell'ultima Nations League, con una final four della Lega A sfiorata solo a causa della sconfitta contro l'Italia, vittoriosa nel Gruppo 3 per un solo punto in un girone che comprendeva anche Inghilterra e, indovinate un po', proprio la stessa Germania (entrambe sconfitte - tra cui uno 0-4 clamoroso al Molineux Stadium contro i Tre Leoni -, in più riprese, dagli ungheresi).

