Euro 2024, via all'ultima giornata: classifiche e calendari, cosa può succedere gruppo per gruppo

Sono stati dieci giorni di grandi gol, gol normali e autogol agli Europei: ci hanno regalato, all'alba del terzo turno della prima fase, quello decisivo per stabilire le fantastiche 16 e che si dipanerà tra domenica e mercoledì, situazioni incerte pressoché per tutti i gironi. Sono solo 3 quelle che hanno già strappato il biglietto per gli ottavi di finale (Germania, Spagna e Portogallo - gli ottavi scatteranno dal 29 giugno), altre 13 sono in arrivo. A decidere chi saranno ecco le ultime 2 gare per ogni gruppo. Ma qual è la situazione? Chi può farcela? Chi rischia di andare già a casa? Vediamo, caso per caso tutto quello che può accadere.