Dopo i sorteggi di ieri, che hanno definito le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna in Champions League, oggi è toccato all'Europa League. Coinvolte nel sorteggio in scena oggi - venerdì 30 agosto - due squadre italiane: Roma e Lazio. Le due romane ora conoscono quale sarà il loro destino e quali avversarie affronteranno.

IL FORMAT - Il format dell'Europa League 2024/25 sarà lo stesso della nuova Champions, con le squadre che affronteranno 8 avversarie, estratte da 4 fasce (2 per ogni fascia). Dopo la fase a "campionato" si accederà poi ai playoff (per le squadre non direttamente qualificate), per poi proseguire dagli ottavi di finale in avanti.

LE AVVERSARIE - Roma e Lazio affronteranno quindi 8 squadre, 2 per ogni fascia, di cui 4 in casa e 4 in trasferta. Ovviamente, in questa fase non possono affrontarsi squadre dello stesso paese.

Di seguito, l'esito del sorteggio di oggi con la divisione in fasce delle squadre di Europa League, in scena alle ore 13 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo.