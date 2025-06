Euro 2024: da Haaland a Dzeko e Gudmundsson le stelle che non si sono qualificate

Gli Europei 2024 che si terranno in Germania sono alle porte e l'elite del calcio europeo sarà presente per provare a rincorrere il titolo detenuto al momento dall'Italia vincitrice dell'ultima edizione, quella 2020 ma posticipata per la Pandemia Covid al 2021 e tenutasi in Inghilterra. Dal campo dell'Olympiastadion, passando per il Westfalenstadion, per l'Allianz Arena e via discorrendo i più importanti calciatori d'Europa si affronteranno dando spettacolo in campo e fuori e difendendo i colori delle 24 nazionali qualificatesi alla fase finale. Tantissimi talenti, ma non tutti, perché c'è chi, in giro per l'Europa, sarà costretto a guardare gli Europei dal divano e non per scelta tecnica, ma perché la propria nazionale non è riuscita a strappare il pass qualificazione.

Il caso emblematico è quello della stella del Manchester City Erling Haaland, che non è riuscito a portare la sua Norvegia alla fase finale del torneo, ma il suo non è l'unico caso. Da Dzeko a Gudmundsson ecco le più importanti stelle che non si sono qualificate a Germania 2024.