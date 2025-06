Europei 2024, dove si gioca: stadi e città

24 nazionali, 6 gironi e 51 partite in programma dal 14 giugno al 14 luglio, giorno della finalissima dell'Europeo 2024 che si giocherà in Germania. L'Italia campione in carica proverà a difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021 - l'ultima edizione era in programma un anno prima ma è stata posticipata a causa della pandemia Covid - contro l'Inghilterra con Roberto Mancini. Ora in panchina c'è Luciano Spalletti, gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo con Spagna, Croazia e Albania, contro la quale la Nazionale debutterà il 15 giugno alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund.

EUROPEI 2024, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

GLI STADI DI EURO 2024 GLI STESSI DEL MONDIALE 2006 - In tutto saranno 10 gli stadi nei quali si giocheranno le partite dell'Europeo, tutti in Germania, una scelta diversa rispetto all'ultima edizione, quando invece la Uefa aveva scelto di non giocare in una sola sede ma in 11 città e tutte di Paesi diversi. Nove dei dieci impianti nei quali si giocherà questa edizione sono gli stessi in cui si sono giocate anche alcune partite del Mondiale 2006 vinto dall'Italia; la decima città è Düsseldorf, che in quell'ocasione non era stata selezionata.

EUROPEI 2024: TABELLONE, GIRONI, DATE, PARTITE

GLI STADI ESCLUSI DA EURO 2024 - Gli stadi di Mönchengladbach (Borussia-Park), Hannover (Niedersachsenstadion), Norimberga (Max-Morlock-Stadion) e Kaiserslautern (Fritz-Walter-Stadion), non sono stati selezionati nonostante arrivino ai 40mila posti che corrisponde al requisito minimo chiesto dalla Uefa. Curiosità: Monaco di Baviera sarà la prima città che ospiterà le partite di due campionati europei consecutivi, dopo le quattro gare ospitate nell'edizione precedente.

EUROPEI 2024, CHI E' LA MASCOTTE ALBART

Sfoglia la gallery per vedere i 10 stadi degli Europei 2024