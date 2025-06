Ci siamo quasi. Come giocheranno le big? E le avversarie dell'Italia? Ecco le formazioni tipo delle Nazionali in attesa dei convocati ufficiali. Tutti i 51 match di Euro 2024, analizzate dai bookmakers europei, sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. UEFA EURO 2024 prende il via a Monaco di Baviera venerdì 14 giugno e si conclude con la finale a Berlino domenica 14 luglio.

Fase a gironi

14 giugno

Gruppo A: Germania - Scozia (Monaco, 21:00)

15 giugno

A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00)

B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00)

B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00)

16 giugno

D: Polonia- Olanda (Amburgo, 15:00)

C: Slovenia - Danimarca (Stoccarda, 18:00)

C: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00)

17 giugno

E: Romania - Ucraina (Monaco, 15:00)

E: Belgio - Slovacchia (Francoforte, 18:00)

D: Austria - Francia (Düsseldorf, 21:00)

18 giugno

F: Turchia -Georgia (Dortmund, 18:00)

F: Portogallo - Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00)

19 giugno

B: Croazia - Albania (Amburgo, 15:00)

A: Germania - Ungheria (Stoccarda, 18:00)

A: Scozia - Svizzera (Colonia, 21:00)

20 giugno

C: Slovenia - Serbia (Monaco, 15:00)

C: Danimarca - Inghilterra (Francoforte, 18:00)

B: Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

21 giugno

E: Slovacchia - Ucraina (Düsseldorf, 15:00)

D: Polonia- Austria (Berlino, 18:00)

D: Olanda - Francia (Lipsia, 21:00)

22 giugno

F: Georgia-Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00)

F: Turchia - Portogallo (Dortmund, 18:00)

E: Belgio - Romania (Colonia, 21:00)

23 giugno

A: Svizzera - Germania (Francoforte, 21:00)

A: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 21:00)

24 giugno

B: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00)

B: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00)

25 giugno

D: Olanda - Austria (Berlino, 18:00)

D: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00)

C: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 21:00)

C: Danimarca - Serbia (Monaco, 21:00)

26 giugno

E: Slovacchia - Romania (Francoforte, 18:00)

E: Ucraina - Belgio (Stoccarda, 18:00)

F: Repubblica Ceca - Turchia (Amburgo, 21:00)

F: Georgia - Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00)

Giorni di riposo: 27 e 28 giugno