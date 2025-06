Euro 2024, Slovacchia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Vittek, Vittek ancora e poi Kopunek, che incubo. 14 anni fa la Slovacchia ci eliminava dai Mondiali sudafricani con un 3-2 che popola ancora gli incubi dei tifosi italiani, ma almeno per la fase a gironi di Euro 2024 i Sokoli ("Falchi") non saranno un problema degli Azzurri. Siamo infatti nel contesto del gruppo E, quello in cui troviamo anche Belgio, Romania e Ucraina. Scintille all'orizzonte.

SOLIDI E DISCIPLINATI - La Slovacchia versione 2024 non ha grandissime soluzioni offensive: Bozenik e l'ascolano Duris non sono bomber di chissà quale peso specifico. Tuttavia, dietro di essi si muove un mix di talento ed esperienza ben plasmato dal tecnico italiano Francesco Calzona negli ultimi tempi. Duda e Suslov del Verona, il vecchio bucaniere ex Milan e Parma Kucka, l'ex Sassuolo Haraslin girano tutti al ritmo imposto dal play del Napoli Lobotka. Dietro, a garantire solidità, altre vecchie conoscenze di Lazio, Inter e Fiorentina: Vavro, Skriniar e Hancko, oggi a Copenhagen, Psg e Feyenoord.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, allenatore, calendario, stella e sorpresa​.