Europei 2024: tabellone, gironi, date, partite

Finiti i campionati,è tempo di Europei. Tutto pronto in Germania, dove dal 14 giugno al 14 luglio è in programma Euro 2024. L'Italia di Luciano Spalletti si presenta da campione in carica grazie al successo del 2021 a Wembley contro l'Inghilterra quando il ct era ancora Roberto Mancini. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Croazia, Spagna e Albania contro la quale debutteranno sabato 15 giugno alle ore 21.

OTTAVI DI FINALE

29 giugno ore 18: Svizzera vs Italia 2-0 (Berlino, Olympiastadion)

29 giugno ore 21: Germania vs Danimarca 2-0 (Dortmund, Westfalenstadion)

30 giugno ore 18: Inghilterra vs Slovacchia 2-1 dts (Gelsenkirchen, Arena AufSchalke)

30 giugno ore 21: Spagna vs Georgia 4-1 (Colonia, RheinEnergieStadion)

1° luglio ore 18: Francia vs Belgio 1-0 (Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)

1° luglio ore 21: Portogallo vs Slovenia 3-0 dcr (Francoforte, Waldstadion)

2 luglio ore 18: Romania vs Olanda 0-3 (Monaco di Baviera, Allianz Arena)

2 luglio ore 21: Austria vs Turchia 1-2 (Lipsia, Red Bull Arena)

QUARTI DI FINALE

1- 5 luglio ore 18: Spagna-Germania 2-1 (Stoccarda, MHPArena)

2- 5 luglio ore 21: Portogallo-Francia 3-5 dcr (Amburgo, Volksparkstadion)

3- 6 luglio ore 18: Inghilterra-Svizzera 6-4 dcr(Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena)

4- 6 luglio ore 21: Olanda-Turchia 2-1 (Berlino, Olympiastadion)

SEMIFINALI

9 luglio ore 21: Spagna-Francia (Monaco di Baviera, Allianz Arena)

10 luglio ore 21: Inghilterra-Olanda (Dortmund Westfalenstadion)

FINALE

14 luglio ore 21: (Berlino, Olympiastadion)